Raciocínio, medalhas e vagas

Os enxadristas cascavelenses se destacaram e conquistaram 12 das 24 vagas disponíveis no xadrez para a fase macrorregional dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná), que será realizada no fim do mês em Cafelândia. Na fase regional, encerrada ontem em Corbélia, foram nove classificados nas modalidades rápido e relâmpago, das 16 vagas disponíveis, e três na convencional, das oito em disputa.

No geral, a competição contou com a participação de 100 atletas de 12 escolas da abrangência do Núcleo Regional de Educação de Cascavel e os campeões e vices de cada modalidades garantiram vaga para a próxima fase.

No xadrez relâmpago, Agatha Franck Moreira (CE Presidente Costa e Silva) foi campeã na categoria B (12 a 14 anos), Kleber Lucas Ribeiro (CEEP Pedro Boaretto) na categoria A (15 a 17 anos) e Felipe Carvalho na categoria B, com Gustavo Gomes Bucholz em segundo, ambos pelo Colégio FAG.

No xadrez rápido, Gabriel Santos de Souza foi ouro e Kleber Lucas Ribeiro prata na categoria A – ambos pelo CEEP Pedro Boareto. Já Gabriel Lemes Silvério venceu na B, com Felipe Henrique Carvalho em segundo ambos pelo Colégio FAG. No feminino, o título da categoria B ficou com Agatha Franck Moreira.

Convencional

No xadrez convencional, três das oito vagas disponíveis em Corbélia ficaram com Cascavel. O Colégio FAG foi campeão na categoria B, o CEEP Pedro Boaretto faturou a categoria A e o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva foi vice-campeão no feminino A.