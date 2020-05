Quedas do Iguaçu confirma primeiro caso positivo de covid-19

A Secretaria de Saúde do município divulgou nesta sehgunda-feira(25), o primeiro caso de Covid-19 em Quedas. O paciente tem 35 anos, que apresentou os sintomas foi coletado exames, encaminhado ao Instituto Central do Paraná e o resultado confirmado nessa manhã.Ele se encontra isolado e as pessoas que tiveram contato estão sendo monitorados.

Diante dos novos fatos, a Secretaria de Saúde pede à toda a população que redobre os cuidados preventivos, como higienização das mãos, ambientes, utilização de máscaras e principalmente, o isolamento social.