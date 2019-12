Quase tudo pronto para a 32ª edição do Show Rural

O evento acontece em Cascavel, no Oeste do Paraná, em área de 72 hectares - Crédito: Assessoria

Há 34 dias da abertura oficial do 32º Show Rural Coopavel, os preparativos da terceira maior mostra do mundo em inovações para o campo se acentuam. Aspectos importantes do evento, que será realizado de 3 a 7 de fevereiro de 2020, são decididos nos encontros gerais de coordenadores, comandados pelo presidente Dilvo Grolli e pelo coordenador-geral Rogério Rizzardi.

O mais recente aconteceu no fim da tarde do último dia 27 de dezembro e mais quatro, no mínimo, ocorrerão até a abertura oficial, no início de fevereiro. “Esses encontros são fundamentais para ajustes determinantes. Por meio deles é possível saber como está o andamento das tarefas de cada um dos setores estratégicos do evento”, informa Dilvo.

Diante do que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, a expectativa é que a edição de fevereiro seja uma das melhores já realizadas. “Estamos muito animados e otimistas. Os preparativos estão rigorosamente no prazo e todos que nos visitarem em fevereiro vão se surpreender com as novidades”, afirma Rizzardi. A cada dia o número de pessoas que cumprem expediente no parque aumenta, e serão mais de quatro mil de 3 a 7 de fevereiro.

Missa

A abertura oficial do Show Rural Coopavel ocorrerá no domingo, 2 de fevereiro de 2020, às 11h. “Esse é o único evento brasileiro de inovações à agropecuária que tem uma celebração eucarística como marco oficial de início de suas atividades”, lembra Dilvo Grolli. O domingo se transforma, de alguns anos para cá, em uma data especialmente destinada às famílias de Cascavel e região.

“São pessoas de outros ramos, que trabalham durante os dias da feira, mas que gostam de novidades e entendem a importância do campo para a economia regional. Assim, se dirigem ao parque e passam lá um dia diferente em família”, segundo a gerente Adriana Gomes. A abertura para visitação, com funcionamento dos estantes, será a partir das 8h do dia 3 de fevereiro. As visitas, até o dia 7, ocorrerão diariamente das 8h às 18h.

O 32º Show Rural Coopavel terá a participação de 650 expositores com expectativa de público de 250 mil pessoas. A movimentação financeira deverá ficar na casa dos R$ 2 bilhões. Haverá atrações nas mais diversas áreas, como a inauguração da nova casa do cooperativismo paranaense, o Show Rural Digital que estará em área física quase três vezes maior, lançamentos de variedades de sementes e híbridos, apresentação de novas tecnologias em máquinas e manejo, e inovações na pecuária, com um circuito tecnológico à atividade leiteira, além de trabalho que pontua a importância da água na formação de lotes cada vez melhores na avicultura.

Exemplo a ser seguido

A mais recente reunião de coordenadores do Show Rural Coopavel contou com a participação do diretor da Sementes Guerra, Ricardo Guerra. Ricardo se disse surpreso em saber que a organização de um evento dessa envergadura é realizada pelos próprios colaboradores da cooperativa.

“Pensei que recrutassem uma empresa altamente especializada, que se responsabilizasse por tudo. Estou feliz em saber que é a própria Coopavel que organiza, em seus mínimos detalhes, um evento tão renomado e que está entre os maiores e melhores do mundo”, afirmou Ricardo, que há anos prestigia a feira.