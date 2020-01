Quase 1000 crianças participam da colônia de férias em Foz do Iguaçu

Quase 1000 crianças, com idade entre 06 e12 anos, estão participando das colônias de férias promovidas pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. As atividades tiveram início na tarde desta quarta-feira (15) e acontecem nos seis centros de convivência do Município.

“A colônia de férias está sendo um sucesso, a expectativa era atender 750 crianças, no entanto, devido à alta procura, aumentamos mais 150 vagas e todas foram preenchidas. Serão dias de muita alegria e brincadeiras para as crianças de todas as regiões da cidade”, comentou o coordenador dos centros de convivência, Carlos Eduardo Santos.

As atividades acontecem de 15 a 24 de janeiro nos Centros de Convivência Arnaldo Isidoro de Lima (Itaipu C); Prefeito Clóvis Cunha Viana (Lagoa Dourada); Darci Pedro Zanatta (Morumbi); Érico Veríssimo (Jd. São Paulo); Francisco Buba (Porto Meira) e Leonel de Moura Brizola (Três Lagoas) sempre das 13h30 às 17h30.

Durante os nove dias, as crianças participam de atividades com água, gincanas, caças aos tesouros, pinturas, oficinas de artes, dramatizações e ainda exibições de filmes infantis nas salas de cinema dos centros de convivência.

Alta procura

O período de inscrição para as 750 vagas foram realizadas entre os dias 13 e 14 de janeiro, porém devido à alta procura, a prefeitura ampliou a oferta e todas as vagas foram preenchidas.