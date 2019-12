Quarto lugar em Interlagos coloca Myasava no TOP 10 da Stock Light

Faltou pouco para o terceiro pódio seguido. Depois de largar em décimo, o paranaense Gustavo Myasava. da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma, conquistou o quarto lugar na oitava e última etapa da temporada da Stock Light. A prova foi disputada domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A vitória foi de Mateus Iorio.

Segundo Gustavo Myasava, sua meta de ir ao pódio na etapa de encerramento da temporada foi prejudicada por problemas no carro no treino classificatório do sábado. Além disso, o treino foi com pista molhada. Choveu muito em São Paulo no sábado.

Mas, para a corrida, o carro rendeu o esperado e ele pôde ganhar seis posições. “Fiz uma boa corrida. Por pouco não consegui o terceiro lugar, que valeria o terceiro pódio seguido. Mas o importante é que o resultado me levou ao décimo lugar na classificação final do campeonato”, acentua Gustavo Myasava.

A classificação final do campeonato tem o paulista Guilherme Salas como campeão, com 295 pontos; e o gaúcho Gabriel Robe como vice-campeão, com 247. Gustavo Myasava termina o ano em décimo, com 174 pontos.

500 Km

Está chegando o momento da largada dos 500 Km de Interlagos. A prova, uma das mais tradicionais do automobilismo brasileiro, será neste sábado, com largada às 15h. Treinos livres e classificatórios ocorrerão na sexta e mais de 30 carros já fizeram inscrição para a prova.

Endurance

A oitava e última etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance será disputada sábado no Autódromo Internacional de Curitiba. Serão as Seis Horas de Curitiba.