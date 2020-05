Quarto caso de coronavírus é confirmado em Capitão

A Secretaria de Saúde de Capitão Leônidas Marques divulgou na manhã desta quarta-feira (27),boletim informativo confirmando mais dois novos casos do novo coronavírus.

O paciente é um homem de 56 anos com histórico de viagem de Coronel Domingos Soares que apresentou sintomas e teve contato direto com outro caso confirmado.Nesta quarta-feira, 27 de maio foi realizado teste rápido para covid-19, que deu positivo para coronavírus.O paciente encontra-se em isolamento domiciliar seguindo orientações do Protocolo do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas permaneçam em casa, sempre que possível e, ainda, que observem as medidas de prevenção como reduzir a circulação de pessoas.