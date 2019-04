Quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça

Londres – A bola volta a rolar pela Liga dos Campeões nesta semana. Após quase um mês dos últimos jogos das oitavas, os times classificados voltam a campo pelas quartas de final do torneio. Nesta terça-feira, o Liverpool recebe o Porto, enquanto Tottenham e Manchester City fazem duelo inglês pela competição europeia, ambos às 16h.

No Anfield, o Liverpool é considerado favorito e pretende levar uma boa vantagem para o Estádio do Dragão. Os ingleses conquistaram uma bela vitória diante do Bayern de Munique, na Alemanha, nas oitavas de final e no fim de semana assumiram isoladamente a liderança da Premier League. O time chega ao jogo com a empolgação nas alturas.

Do outro lado, os portugueses sofreram contra a Roma, mas conseguiram reverter o placar do primeiro jogo e se classificaram em um suado 4 a 3 no agregado. A equipe é líder do Campeonato Português e não perde há cinco jogos.

Já no duelo 100% inglês entre os Spurs e os Citizens, inédito em competições europeias, será uma brilhante atração para a estreia continental do recém-inaugurado Tottenham Hotspur Stadium, o novo estádio do Tottenham, aberto oficialmente pela primeira na última quarta-feira com vitória dos mandantes por 2 a 0 sobre o Crystal Palace pelo Premier League.

Dentro de campo, porém, quem atravessa o melhor momento é o City, que ainda tem a oportunidade de terminar a temporada com quatro troféus no bolso: já ergueu a Copa da Liga, disputará a final da Copa da Inglaterra, disputa a liderança da Premier League com o Liverpool e disputa as quartas de final da Champions.