Quarta-feira não haverá rodízio no abastecimento de água

A Sanepar informa que as chuvas e a temperatura mais amena contribuíram para a suspensão do rodízio no abastecimento nesta quarta-feira (27). Os reservatórios amanheceram com mais 23 milhões e a previsão é a de que o consumo seja menor. Assim, a Sanepar deve atender de forma regular todas as regiões da cidade. A situação dos mananciais de abastecimento continua crítica e ainda requer a atenção e cooperação de todos.

A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para a quinta-feira (28):

Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dourado, Golden Garden, Esmeralda (parte), Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro (parte), Independência, Kiberama Bonato, Social Americano, Boa Vista, Simone, Social Americano II, Liberdade, Vitória, Tom Jobim, Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Palmeira, Aclimação I e II, Vale do Sol, Res. São Carlos e Porto Seguro.