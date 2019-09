Qual signo será beneficiado com o amor mais sério no mês?

Setembro chega mais sério, com muitos planetas e a influência da Lua Nova todos no signo de Virgem, conhecidamente como um signo de retidão e ética. Se um relacionamento começa sob essas energias, certamente será um relacionamento duradouro, realista, um pouco pragmático e pouco romântico, mas carregado de ética e seriedade.

A passagem e união de Marte e Vênus vão influenciar quase todo mês de Setembro, mostra que o amor continua firme e forte e as conquistas, apesar de mais discretas, seguem até o dia 14.

Todos os signos serão beneficiados por essa energia mais séria e comprometida no amor, todos estaremos mais responsáveis e voltados para a construção de relacionamentos estáveis e realistas, pois Saturno e Plutão emitem ótimas energias para o signo de Virgem, povoado com muitos planetas. No entanto, Touro, Virgem e Peixes são os signos mais beneficiados no amor durante este mês.

Taurinos e taurinas, que além da influência de Urano, que tem trazido muitas mudanças, contam agora cinco planetas movimentando seu coração. Um novo amor bate na porta de taurinos solitários. O romance vem do jeito que vocês mais gostam: sério, estável e comprometido com o futuro.

Virginianos e virginianas são os mais impactados, com um ano astral que beira o espetacular. Todos os que fazem aniversário até o dia 14/09, podem contar com uma energia dinâmica e cheia de novidades especialmente no amor, mas também em todos os setores, durante todo novo ano astral. Virginianos e virginianas comprometidos terão um ano inteiro para tomar decisões mais sérias no relacionamento. O casamento pode estar mais perto do que imaginam.

Piscianos e piscianas estão mais abertos e comunicativos, mais afetivos e acolhedores, mais simpáticos e receptivos. Portanto, certamente chamam a atenção de olhos interessados em algo que vai além da amizade. É certo que farão novos amigos estando nesse astral, mas um namoro pode começar a qualquer momento e tornar-se sério rapidamente. O comprometimento faz parte deste período.

Para os outros signos, esse stellium (aglomerado de planetas) no signo de Virgem vai movimentar outros setores, de maneira bastante positiva. Essa energia nos envolve até a metade do mês, depois disso, todos os planetas que estão agora em Virgem passam ao signo de Libra e novas energias começam a movimentar-nos e às nossas vidas. Portanto, vamos aproveitar este ótimo momento astral, um oásis neste difícil ano de Marte.

