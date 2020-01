PSTC X TOLEDO | Só vitória interessa ao Porco em Cornélio Procópio

A tabela de jogos que poderia ter deixado o Toledo com seis pontos nas duas primeiras rodadas e encaminhado a classificação rumo às oitavas de final, tornou-se um pesado para o torcedor do Porco, que neste domingo (26) desafia o PSTC, às 16h, no Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, interessado apenas na vitória, em partida válida pela 3ª rodada do Paranaense. Será a primeira partida do Toledo como visitante, depois de ter sido derrotado pelo Cianorte e arrancado um empate com o União diante de seu torcedor. Com apenas um ponto conquistado, o Porco, que tem o técnico Paulo Baier (foto) balançando no cargo e que este ano ainda tem a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro pela frente, flerta com a zona de rebaixamento, assim como o adversário, que atuou fora de casa nas duas primeiras rodadas e amargou derrotas para Londrina e Athletico.

Foto: Albert Egon/M4S