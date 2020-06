Psicologia e afins: Unipar oferece seis opções de cursos de pós-graduação

Sempre conectada com a sociedade, a Universidade Paranaense – Unipar traz para Cascavel cursos para suprir as demandas de qualificação profissional. Na área de Psicologia, são seis opções: Psicologia Fenomenológico-Existencial, Psicanálise Clínica (Freud e Lacan), Terapias Comportamentais Contextuais de 3ª geração, Avaliação Psicológica, Envelhecimento e Intervenções Psicossociais.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas on-line, no link: pos.unipar.br. As aulas acontecerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 11h50 e das 13h às 17h20. Mais informações, investimentos e programa de descontos, acesse a página ou ligue (45) 3321-1300.

Com temas específicos, a proposta é aprofundar os conhecimentos teóricos sobre cada abordagem, por meio de aulas teóricas e casos clínicos, capacitando para o manejo em diversos contextos e enriquecimento da prática de intervenção.

CONFIRA UM POUCO DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS:

Psicologia Fenomenológico-Existencial

Dependência química; Fundamentos da Fenomenologia; Fundamentos filosóficos existenciais; Morte e luto; O suicídio; Ontologia das raças; Perspectiva Existencial na gestão de pessoas; Plantão Psicológico; Psicanálise Existencial; Psicodiagnóstico interventivo; Psicologia e saúde; Psicologia no contexto das relações de aprendizagem; das relações de trabalho; Psicopatologia; Psicoterapia infantil e do adolescente; Relação, alteridade e amor; e Sartre, Psicologia de grupos e mediação grupal.

Psicanálise Clínica

Constituição do sujeito; Neurose; Perversão; Psicose; Ética e formação: o desejo do analista; A psicanálise e a psiquiatria, a técnica, entrevistas preliminares (Lacan e o retorno a Freud); A construção do saber teórico e conceitos fundamentais; Psicanálise com crianças e adolescentes; Contemporaneidade; e Psicanálise institucional e saúde mental.

Terapias Comportamentais Contextuais de 3ª geração

Ativação comportamental; Psicoterapia Analítico-Funcional; Terapia de Aceitação e Compromisso; Mindfulness e sua efetividade em contexto clínico; Terapia Comportamental de Casal Integrativa; Terapia Comportamental Dialética; Terapia Focada na Compaixão; e Terapias Comportamentais Contextuais: 1ª, 2ª e 3ª geração.

Avaliação Psicológica

Avaliação neuropsicológica; Avaliação psicológica em concurso público; no contexto Clínico; da Assistência Social; da Segurança Pública; no contexto Educacional; Hospitalar; Jurídico; e Organizacional; Avaliação psicológica para orientação profissional; Organização de serviços de Psicologia; e Produção de documentos decorrentes da avaliação psicológica.

Envelhecimento e Intervenções Psicossociais

Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento; Aspectos históricos e a realidade brasileira; Aspectos Jurídicos; Cuidados paliativos, finitude e morte; Dependência química; Doenças crônico-degenerativas; Educação e práticas intergeracionais; O cuidado com o cuidador e o processo de envelhecimento; Paradigmas da intervenção psicossocial; Políticas públicas e envelhecimento populacional; Processos de exclusão; Rede social de apoio; Relações familiares; Saúde mental; Sexualidade, gênero e envelhecimento; e Violência, direitos humanos e a pessoa idosa.

Psicologia Histórico-Cultural

Avaliação psicológica; Defectologia; Desenvolvimento humano e educação escolar; Funções psicológicas superiores; Patopsicologia e saúde mental; Periodização do desenvolvimento humano; Psicologia clínica; Psicologia da arte; Psicologia escolar; Psicologia jurídica; e Realidade brasileira, políticas públicas e a atuação do psicólogo.