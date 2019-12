Provopar prepara “Festa de Natal” para famílias atendidas pelo Programa Cozinha Solidária

No próximo dia 18 de dezembro, a partir das 11h, o Provopar de Cascavel realiza o 2º Almoço Especial de Natal para população atendida pela Cozinha Social do Bairro Interlagos. A intenção é promover a confraternização entre as famílias, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos cadastrados no programa, quando também serão entregues doces e brinquedos para as crianças.

“O dia será de festa e o espírito natalino vai invadir o coração de todos. Para isso, precisamos da ajuda da comunidade. Ainda contamos com doações de brinquedos e doces. Com estes presentes vamos atender as crianças que estão em uma situação de vulnerabilidade social, demonstrando a solidariedade e a fraternidade que Cascavel sempre teve”, disse Neia Alberton, coordenadora do Provopar.

As doações podem ser entregues na sede do programa do Voluntariado Paranaense, localizado na Rua Martin Afonso de Souza, 550, no Bairro Pacaembu, atrás do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.