Provopar continua arrecadação de alimentos no antigo Terminal Oeste em Cascavel

O Ponto de Arrecadação do Provopar, no antigo Terminal Oeste de Cascavel, fez a sua primeira ação no sábado (11). Na oportunidade, os cascavelenses mostraram a sua força solidária e doaram 842 quilos de alimentos, 45 cestas básicas e 636 produtos de limpeza e higiene. As doações já estão sendo encaminhadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, são 5,6 mil famílias nessas condições em Cascavel. Por isso, a arrecadação não pode parar. Nesta terça-feira (14), das 13h às 18h, mais uma vez as equipes do Provopar receberão alimentos, produtos de higiene e limpeza por meio de drive-thru. Ou seja, não será necessário sair do carro.

Vale destacar que o funcionamento do Ponto de Arrecadação será sempre às terças e às quintas, das 13h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Os cascavelenses também podem deixar sua doação diretamente no Provopar, que fica na Rua Martin Afonso de Souza, 550 – Pacaembu, de segunda a sexta das 8h30 às 17h30. Os telefones para contato são 3902-1422 e 9 8809-2914.

PROVOPAR

Como medida preventiva em relação às recomendações de não aglomeração por conta do enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), o Provopar Cascavel suspendeu algumas atividades, entre elas, o refeitório da Cozinha Social. Esse serviço voluntário oferecia até 450 refeições por dia a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em muitos casos, essa era a única refeição do dia de alguns atendidos. Por isso, as equipes estão trabalhando para arrecadar doações aos mais vulneráveis.