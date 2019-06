Prova Paraná chega a toda rede estadual e escolas municipais

Uma verdadeira força-tarefa foi instalada nesta terça-feira (11) para a realização da segunda edição da Prova Paraná, avaliação diagnóstica desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte que é aplicada hoje em todas as escolas da rede estadual e nas escolas municipais de 398 cidades. O balanço só deve sair nos próximos dias, mas a estimativa é de participação de cerca de 1 milhão de alunos da rede estadual e 250 mil das redes municipais.

Para o superintendente da Educação, Raph Gomes Alves, a ampla adesão à Prova Paraná é apenas um dos pontos positivos da avaliação. Outro ponto de destaque é o planejamento das ações em sala de aula, com base no diagnóstico mais preciso que a Prova oferece sobre como os alunos estão aprendendo cada conteúdo. Com esse detalhamento por escola e por turma, os gestores e professores conseguem implementar ações pedagógicas voltadas para as dificuldades diagnosticadas.

“É a primeira vez que temos um instrumento diagnóstico disponível para todas as escolas, para todos os professores. Com a Prova Paraná, enxergamos no detalhe aquilo que está sendo de fato aprendido pelos nossos alunos e para quais conteúdos devemos repensar as formas de ensinar. Tanto a Secretaria, quanto os Núcleos Regionais de Educação e as escolas devem acompanhar esse momento posterior de perto e definir ações de melhoria da aprendizagem dos alunos”, afirma Raph Alves.

Entre as ações já em desenvolvimento pela Secretaria para auxiliar as escolas nesse trabalho estão a Tutoria Pedagógica, as formações de professores e a elaboração de material de apoio.

ALUNOS MOTIVADOS – O trabalho a partir dos resultados também é o que motiva os alunos. “Não é só um preparativo para os vestibulares e para o Enem, porque os professores depois dão mais atenção aos pontos mais frágeis e às dificuldades. Eu gosto porque também é uma revisão boa de todo o conteúdo”, avalia Ketlyn Santos, 15 anos, aluna do 2º do Ensino Médio do Amyntas, onde até o fim do dia mais de 800 estudantes farão a Prova Paraná.

Matheus de Paula, do 9º ano do Ensino Fundamental, concorda. “É uma coisa boa, porque avalia os alunos, e não só o desempenho do colégio. E depois o conteúdo é retomado, então realmente nos ajuda a chegar ao fim do ano mais preparado.”

INOVAÇÃO NA PROVA DE FLUÊNCIA – Uma das grandes novidades dessa segunda edição é a Prova Paraná – Fluência, uma avaliação voltada para cerca de 127 mil estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das redes municipais e da rede estadual. O objetivo é verificar a fluência de leitura das crianças em fase de alfabetização. Da mesma forma que a Prova Paraná, a versão Fluência também é disponibilizada gratuitamente pela Secretaria para todas as 2.900 escolas municipais que aderiram.

Solange Cristina é professora na Escola Municipal José Brunetti, que aplicou a Fluência a 90 alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Como educadora, ela destacou a inovação da ferramenta.

“Temos que colocar os recursos tecnológicos a serviço da Educação. O resultado hoje foi surpreendente porque pensei que as crianças poderiam ficar apreensivas na hora de fazer o teste, mas foi o contrário, os alunos ficaram confortáveis e seguros com o formato da avaliação, que é diferente”, contou.

A Prova Paraná Fluência é realizada totalmente por aplicativo de celular desenvolvido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). O app pode ser baixado no próprio celular do aplicador, sem custo algum.

CORREÇÃO NA PALMA DA MÃO – Provas aplicadas, começa a correção. E aí, de novo, a Secretaria colocou a tecnologia a serviço da Educação: a correção de todas as provas serão realizadas pelo aplicativo de celular Corrige, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia e Inovação Educacional da Secretaria.

Para utilizar, basta fazer o download gratuitamente na Play Store, instalar, fazer o login e fazer a leitura, pela câmera fotográfica do celular, dos cartões-resposta. Os resultados são compilados e depois disponibilizados no site da Prova Paraná.

AMPLA PARTICIPAÇÃO – A segunda edição da Prova Paraná abrange estudantes dos 5°, 6°, 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª (Ensino Médio Integrado Profissionalizante e Formação de Docentes) séries do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – EJA Fase II do Ensino Fundamental e EJA Ensino Médio da rede estadual de ensino. Alunos do 5° ano do Ensino Fundamental das Redes Municipais que fizeram adesão também poderão participar. A prova avalia conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática (com 20 questões para cada disciplina).