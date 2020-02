Pronaf: BB vai financiar casas para agricultura familiar

Cascavel – Produtores rurais paranaenses que desejam construir suas casas têm um novo incentivo do poder público. O governo do Paraná e o Banco do Brasil firmaram uma parceria que oferece financiamentos de R$ 50 mil para a execução das obras dentro do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

O primeiro contrato que marcou o início dos trabalhos foi assinado durante o 32º Show Rural, em Cascavel.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, a companhia será responsável por prestar toda a assistência técnica durante as obras. “Os engenheiros e técnicos da empresa farão a elaboração dos projetos construtivos, fiscalização e acompanhamento dos produtores em todas as etapas da construção”, afirma.

Vantagens

As famílias contempladas pelo programa terão um período de três anos de carência para começar a pagar as prestações. A taxa de juros será de 4,6% ao ano para o pagamento do crédito adquirido em até dez anos, com o pagamento em parcelas semestrais ou anuais, a depender da escolha do produtor com base nos rendimentos obtidos com a safra.

As ações de divulgação e orientação sobre a iniciativa serão coordenadas pelos funcionários do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, com o apoio de equipes municipais. Depois, a documentação dos produtores passará pela análise de crédito do Banco do Brasil para a contratação do financiamento.

Para o presidente do Instituto, Natalino de Souza, o trabalho integrado dos órgãos estaduais vai incentivar a permanência dos agricultores no campo, além de minimizar a diferença entre as condições de vida dos meios rural e urbano.

“Alguns fatores são condicionantes para que o agricultor e sua família permaneçam no meio rural e desenvolvam suas atividades e a qualidade da moradia é uma delas”, disse. “Por isso, os benefícios desse novo programa irão atender exatamente estas necessidades”.

Expectativa

O financiamento poderá atender até 125 mil agricultores no Paraná enquadrados no Pronaf. “Em pouco tempo de convênio, já estamos com R$ 42 milhões em propostas”, informa o superintendente estadual de Varejo do Banco do Brasil, Fabricio Reis, que também participou da assinatura.

Por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), a Cohapar já participou da construção de mais de 13 mil moradias destinadas à população rural do Paraná nos últimos anos.

“Esta nova parceria irá nos possibilitar contemplar um número maior de famílias que carecem de moradias dignas no campo, atendendo assim as determinações do Governo do Estado em proporcionar a todos os paranaenses uma melhor qualidade de vida”, diz o presidente da Cohapar.