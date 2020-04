Promotoria de Justiça de Salto do Lontra e PM fazem busca e apreensão em cidades do Sudoeste para coibir comércio ilegal de armas e munições

O MPPR e a Polícia Militar cumpriram nesta semana oito mandados de busca e apreensão em Salto do Lontra, Nova Prata do Iguaçu, Nova Esperança do Sudoeste, Francisco Beltrão e Clevelândia, na terceira fase da Operação Calibre, que apura crimes de comércio e porte ilegal de armas de fogo.

Foram apreendidas duas armas de fogo e munições, com a prisão em flagrante de duas pessoas. A operação teve início no ano passado e já identificou diversos suspeitos, tendo prendido o principal investigado em 14 de fevereiro.