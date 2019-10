Projetos de Santa Terezinha de Itaipu recebem Prêmio Gestor Público

Santa Terezinha de Itaipu está entre os municípios premiados na 7ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná 2019. Neste ano, “Cultivando Saúde e Saberes” e “Urbanização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu” foram os projetos responsáveis pela conquista do prêmio. A cerimônia de premiação será realizada no dia 12 de novembro, a partir das 18h, na sede da Assembleia Legislativa do Estado, em Curitiba.

Para o prefeito Cláudio Eberhard, é gratificante saber que os projetos desenvolvidos podem servir de modelo para iniciativas em outros municípios. “Isso demonstra o comprometimento da gestão e da equipe em fazer com que a cada ano nossos projetos sejam apresentados e transformados em benefícios para toda a sociedade”, destacou.

Com o tema Urbanismo: planejar o município é melhorar a vida, a 7º edição do Prêmio Gestor Público recebeu 208 projetos de 82 municípios paranaenses. Nessa categoria, foram selecionados os projetos com melhor capacidade de planejamento e execução de ações que desenvolvam as áreas rurais e urbanas.

Nossos premiados – Esse é o 6º ano consecutivo em que Santa Terezinha conquista reconhecimento.

Confira os projetos que já foram premiados:

2013: Projeto “Cidade Limpa” (Gestão Ambiental) – Certificado de Reconhecimento;

2014: Projeto de “Implantação da Tecnologia dos Tablets no Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nos Domicílios de Santa Terezinha de Itaipu” – (Tecnologia e Inovação) – Certificado de Reconhecimento;

2015: “Horta Orgânica Municipal” (Administração) – Certificado de Reconhecimento;

2015: “Corredor da Biodiversidade” (Gestão Ambiental) – Certificado de Reconhecimento;

2016: “Cultura ao Alcance de Todos” (Cultura) – Certificado de Reconhecimento;

2016: “Coleta Seletiva: Nem Tudo é Lixo: Pense, Separe, Recicle e Coopere” (Gestão Ambiental) – Prêmio Gestor Público Paraná;

2017: “Coleta Seletiva: Nem Tudo é Lixo: Pense, Separe, Recicle e Coopere” (Gestão Ambiental) – Menção Honrosa;

2017: Rede de Água Potável nas Comunidades Rurais” (Saneamento) – Prêmio Gestor Público;

2018: Rede de Água Potável nas Comunidades Rurais” (Saneamento) – Menção Honrosa.