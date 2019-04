Projeto Leia Mulheres chega a Cascavel

Cascavel – Leia Mulheres é um projeto nacional que busca estimular a leitura, o debate e a divulgação de livros escritos por mulheres de diferentes gêneros, nacionalidades e temáticas. O coletivo quer ainda criar um novo espaço de convívio para trocar experiências e ideias partindo das questões apresentadas pelas autoras. Um grande sucesso em todo o Brasil, o coletivo existe há quatro anos, está presente em mais de 100 cidades e já promoveu a leitura e discussão de mais de 3 mil livros.

Em Cascavel, o primeiro encontro do Leia Mulheres será neste sábado, dia 13, às 16h30, no Sesc/Cascavel, localizado na Rua Carlos de Carvalho, 3.367 – Centro. As mediadoras dos encontros serão Juliana Matos e Regina Krauss. Uma mãe feminista, cientista social e professora, Juliana Matos explica que “sempre sentiu a necessidade de compartilhar as leituras que fazia e poder dividir as reflexões sobre o feminismo, a maternidade, o trabalho e todas as grandes questões que as mulheres enfrentam, em geral, sozinhas”.

O projeto Leia Mulheres não tem fins lucrativos e a participação, além de absolutamente gratuita, é aberta a todos e todas. O primeiro encontro em Cascavel será no Sesc, mas as mediadoras têm o propósito de promover as reuniões em diferentes bairros e locais a cada mês. O livro escolhido para a primeira conversa é “Um teto todo seu”, de Virginia Woolf, um ensaio acerca das condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária e no desenvolvimento da plena capacidade intelectual e criativa das mulheres.

Quem se interessar pode conhecer mais o projeto pela internet e pelas redes sociais. Em Cascavel, há eventos no Facebook para os encontros e o perfil do instagram leiamulherescascavel.