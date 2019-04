Projeto Bioeste apresenta resultados de pesquisas com eucaliptos para geração de energia; Aefos/PR é parceira do evento

No próximo dia 10 (quarta-feira), ocorre em Palotina o Dia de campo Plantios com diferentes cultivares de eucalipto para energia no Oeste do Paraná. O evento começa no auditório da Universidade C.Vale, com palestras sobre resultados de pesquisa, e segue para a Fazenda Piquiri, onde os participantes vão visitar os testes com diferentes cultivares de eucalipto.

As palestras vão abordar “Características comportamentais de diversas cultivares de eucalipto no Oeste do Paraná”, com André Ricardo Angonese, engenheiro florestal da Florestal Ouro Verde, e “Produtividade de plantios de eucalipto em testes experimentais da C.Vale”, com Guilherme de Castro Andrade, da Embrapa Florestas.

Interessados devem confirmar presença até 03/04, enviando nome completo e número de RG para o e-mail florestas.eventos@embrapa.br.

Promoção

O dia de campo faz parte do Projeto Bioeste Florestas, com realização da Embrapa Florestas, de Itaipu Binacional, CIBiogás e Cooperativa Agroindustrial C. Vale e apoio da Associação de Engenheiros Florestais do Oeste e do Sudoeste do Paraná.

O projeto Bioeste foi criado para dar bases mais sólidas ao plantio de árvores para a produção de energia no oeste do Paraná. A região tem importância estratégica na produção de grãos e de proteína animal. Essas cadeias produtivas necessitam de biomassa florestal para energia térmica, seja na secagem de grãos, nas caldeiras das agroindústrias, no aquecimento de aviários ou em outras atividades do agronegócio. Essa demanda por biomassa de madeira contrasta com a baixa tradição da região em plantios florestais com fins produtivos e ganha importância com o déficit dessa biomassa, que aumenta na mesma medida do crescimento do setor agroindustrial local.

Serviço:

– Dia de Campo “Plantios com diferentes cultivares de eucalipto para energia no Oeste do Paraná”

– Data: 10/04/2019 (quarta-feira)

– Horário: 8h às 12h30

– Locais:

8h – Universidade da C.Vale (Av Shirley Saurin, s/n – Bairro Ouro Verde, Palotina, PR)

Após o intervalo: Fazenda Piquiri

– Mais informações e inscrições: florestas.eventos@embrapa.br

A Associação dos Engenheiros Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná (Aefos/PR) tem apoiado eventos do gênero no estado do Paraná, no sentido de fomentar a cadeia produtiva de base florestal associada às demais cadeias produtivas agropecuárias e agroindustriais que fomentam a geração de emprego e renda no estado.

A Aefos/PR entende que apoiar as cadeias produtivas direta ou indiretamente ligadas às florestas é medida de sustentabilidade para que o estado do Paraná avance na vanguarda da geração de empregos, renda e preservação ambiental no estado, partindo do uso de uma cadeia produtiva de base renovável e ambientalmente correta, como as florestas plantadas.