Projeto Anjos da Madrugada busca doações em Foz do Iguaçu

A Associação Amigos do Johnson Anjos da Madrugada é um projeto que há mais de 15 anos ajuda moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social, com a distribuição de refeições, roupas, verduras e até banhos com água quente, fornecidos em trailers que percorrem diferentes bairros de Foz do Iguaçu.

Atualmente, são aproximadamente 60 voluntários que trabalham para levar uma vida mais digna a cerca de 380 pessoas. Eles se reúnem diariamente na sede da associação, na Rua Otmar Kerplec, no Jardim São Rafael II, onde preparam os alimentos que chegam através de doações. São feitas saladas de frutas, sopas, rissotos, cafés da manhã, além de verduras e legumes que são distribuídos para contribuírem com refeições saudáveis a quem mais precisa.

Nesse período de pandemia do novo coronavírus, onde fronteiras são fechadas, a solidariedade encontra o seu espaço. O projeto Anjos da Madrugada leva essas refeições até a Ponte da Amizade, onde cidadãos paraguaios, que moravam e trabalhavam em diferentes regiões do Brasil, aguardam a liberação para poderem voltar ao país de origem. Enquanto essa autorização não vem, ficam expostos ao relento, em plena fronteira. A situação só não é pior por conta da ajuda dos voluntários que seguem juntos em uma Kombi. “Sinto fazer parte de um legado de Deus”, comenta o presidente da entidade, Johnson Mateus Santos.

Além dos alimentos que incluem carne, arroz, macarrão, legumes, entre outros, o projeto também necessita de roupas e calçados para doação, gás de cozinha para preparar as refeições e dinheiro para o combustível do veículo que percorre também bairros carentes e favelas da Terra das Cataratas. Para manter o projeto em atividade e poder atender os que mais precisam, são gastos em média em torno de R$ 10 mil.

Quem quiser ajudar e contribuir com doações pode levar os produtos no endereço da associação, Rua Otmar Kerplec, no Jardim São Rafael II. Caso prefira contribuir com valor em dinheiro, pode depositar na conta da Associação dos Amigos do Johnson Anjos da Madrugada, Banco Sicoob, conta corrente 28.238-3, Agência 4343. O CNPJ é o 09.333.897/0001-40. Caso queira mais informações, pode entrar em contato com o presidente Johnson Mateus Santos, pelo telefone (45) 99904-9733.

Toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. E o que pode parecer pouco para quem doa, faz toda a diferença na vida de diferentes famílias.