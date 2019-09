Programa vai abordar as tendências do varejo com empresários de Guaíra

O Sebrae/PR em parceria com a Fecomércio PR, Sesc, Senac, Associação Cultural e Esportiva de Guaíra (Aceg) e Sindicato do Comércio Varejista de Guaíra (Sinvar), vai lançar, nesta quarta-feira (4), o Programa Varejo Mais em Ação para os empresário de Guaíra.

Voltado à melhoria da gestão de micro e pequenas empresas do comércio varejista e ao aumento da competitividade destes negócios, o Programa será composto por um período de autodiagnóstico e desenvolvimento de plano de ação, além de workshops com diferentes temáticas, tais como: experiência do cliente; atendimento e o processo de vendas; finanças e marketing digital.

Lançamento

Em Guaíra, o Varejo Mais em Ação será lançado no dia 04 de setembro, na sede da Aceg, a partir das 19h. Além da apresentação sobre os temas e objetivos do Programa, também haverá uma palestra com o tema “Os Novos Desafios do Comércio Varejista”.

O evento é gratuito, mas os interessados devem confirmar presença com antecedência. Para isso, basta entrar em contato com Nilso e Rose pelo telefone (44) 3642-2689.