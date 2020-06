Programa de incentivo ao esporte tem nova lista de contemplados

A Superintendência Geral do Esporte do Paraná divulgou nesta quinta-feira (04) a segunda lista dos atletas e técnicos contemplados para o décimo ano do programa Geração Olímpica e os resultados dos recursos referentes à primeira lista de selecionados.

Os candidatos presentes na nova publicação devem enviar a documentação necessária até 22 de junho.

Confira:

2ª lista de contemplados

Resultados dos recursos da 1ª lista dos contemplados

RECURSOS – As novas vagas foram preenchidas após análise dos recursos pela Comissão Estadual de Avaliação do programa e das Entidades Administrativas do Desporto (EADs), utilizando os resultados esportivos inseridos nas fichas de inscrições.

Junto com a informação dos novos contemplados, o Geração Olímpica também publicou as retificações solicitadas pelas EADs referente a primeira lista dos selecionados.

No documento com os resultados dos recursos, é possível encontrar o motivo do recurso, a resposta conforme regulamento e a análise dos casos, por categoria.

Nesta divulgação estão presentes também bolsistas contemplados das modalidades canoagem, escalada, remo e tiro com arco. A coordenação do programa informa que não foram recebidas as indicações para as modalidades de futebol e hóquei sobre a grama.

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO – Para confirmar a seleção e estar apto a receber a bolsa, os selecionados devem verificar o Regulamento Geral e enviar a documentação solicitada. Essas informações podem ser encontradas em “3ª Fase – publicação dos atletas selecionados e aptos ao envio de documentos para confirmação da seleção” (páginas 23 à 25).

Por causa da pandemia, todo o trabalho foi realizado nas últimas semanas por meio de videoconferências para analisar, pontuar e definir a classificação final de todos os inscritos.

A validação da classificação, bem como a homologação definitiva dos nomes apresentados somente ocorrerá após a formalização dos contratos individuais.