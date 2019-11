Três Barras do Paraná – O programa Caixa D’água Boa realizou a entrega de caixas de água para famílias em estado de vulnerabilidade social esta semana em Três Barras do Paraná. Inicialmente, 20 famílias foram beneficiadas.

“É bom, porque precisamos. Tenho criança que vai para a escola e às vezes faltava água. Não tinha condições para comprar uma caixa. Vai me ajudar muito”, conta dona Rosa, moradora do Município e uma das contempladas.

O projeto é uma parceria entre o governo do Estado e a Sanepar via Programa Família Paranaense.

A psicóloga e coordenadora do Programa Família Paranaense em Três Barras do Paraná, Suzane Cezari, explica o funcionamento: “Recebemos uma lista de famílias em alta vulnerabilidade e selecionamos 20 delas. Além disso, um valor de R$ 1 mil será depositado na conta do beneficiado”, destaca.

O prefeito Hélio Bruning ressalta a importância da conscientização a respeito do uso da água, visto que o Município passa por um momento de baixa nos reservatórios. “Quando utilizamos esse bem apenas para o necessário, economizamos água, dinheiro e ainda ajudamos o meio ambiente”.

Hélio também destaca que a taxa de lixo está diretamente ligada ao consumo de água, dessa forma, ao diminuir o consumo, diminui também o valor final da taxa.