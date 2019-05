Profissionais da Saúde participam de capacitação sobre Inteligência Emocional

As emoções influenciam continuamente a nossa relação com o outro e, para um profissional da área da Saúde, algumas influências podem interferir em suas relações com o paciente, como por exemplo, o atendimento. Sabendo disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu promoveu nesta semana, dias 20 e 21 de maio, uma capacitação com foco na Inteligência Emocional, voltada para os servidores que atuam na área.

De acordo com a diretora de Saúde, Eliane Brambatti, a ação teve como objetivo, estimular o trabalho em equipe e contribuir para um atendimento de qualidade para população itaipuense. “A capacitação faz parte do Programa de Educação Permanente em Saúde, realizado pelo Sistema Único de Saúde, com objetivo de aperfeiçoar o emocional dos profissionais, além de fortalecer o vinculo entre as equipe e, conseqüentemente, oferecer um atendimento de qualidade aos munícipes, que buscam os serviços oferecidos pela saúde”, explicou.

A psicóloga e Coach, Dionéia Gonçalves, foi convidada para falar sobre a importância do auto cuidado e do cuidado com o outro. “Eu adorei fazer parte do evento, os profissionais estavam muito à vontade e abertos para o assunto. O tema da capacitação foi “Bem Me Quero, Bem Te Quero”, onde foi abordada a importância de estar bem consigo mesmo para oferecer o melhor para quem busca os serviços de saúde. A Inteligência Emocional é um fator de relevância na relação entre o paciente e o profissional, com ela desenvolvida entre os profissionais de saúde, muitos pacientes afirmam se sentir mais seguros e confiantes, o que é vantajoso para todos no processo. Um dos componentes de maior importância em sua busca é a empatia”, destacou Dionéia.

“A capacitação foi de extrema importância, pois vem de encontro com uma das nossas necessidades como profissionais de saúde, que é o bem-estar. Precisamos estar bem com nós mesmos, para que isso reflita em nosso trabalho positivamente”, acrescentou o servidor, Marcos Souza.