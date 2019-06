Profissionais da Educação participam de Formação Continuada

A Secretaria Municipal de Educação realizou na sexta-feira (31) a formação continuada de profissionais da Educação. Ao todo, 176 professores, 75 educadores, 20 merendeiras e 11 estagiários participaram do evento realizado simultaneamente, em Santa Terezinha de Itaipu.

De acordo com a secretária da pasta, Simara Jorge, a formação continuada dos servidores é planejada e desenvolvida conforme demandas e necessidades específicas. “A formação continuada esta prevista em calendário escolar, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos profissionais, resultando na inovação de práticas educacionais, além de oferecer educação de qualidade e contribuir para o desenvolvimento pleno dos alunos da rede municipal de ensino”, destacou.

Simara acrescenta ainda, que a formação continuada foi divida em três grupos, com temas específicos para cada área. Os professores da rede municipal participaram da capacitação bimestral oferecida em parceria com a OPET, durante o dia todo, na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo. Durante ação realizada em parceria com a Editora Opet, a comunidade escolar também é contemplada com palestras, cujos temas educacionais orientam e assessoram na formação e desenvolvimento dos educandos

Já os educadores assistiram duas palestras, realizadas na Escola do Trabalho, no período da manhã, onde foram abordadas noções de Primeiros Socorros e Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil de Crianças e Adolescentes, apresentada pela Assistente Social do Ministério Público do Paraná, Francielle Toscan. As merendeiras da rede municipal de ensino receberam capitação com foco nos Cuidados com Manipulação de Alimentos, realizada no período da tarde, na Escola Municipal Olímpio Spricigo.