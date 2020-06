Professor da Unipar tem bolsa produtividade renovada pelo CNPq

Em reconhecimento ao trabalho científico que vem desenvolvendo, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) renovou a bolsa PQ (Produtividade em Pesquisa) do professor e pesquisador Emerson Lourenço, da Universidade Paranaense de Umuarama.

Atualmente ele é coordenador e professor orientador do programa de mestrado em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica e professor orientador no programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal com ênfase em Produtos Bioativos.

A bolsa de produtividade [de nível PQ2] é destinada a pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento, com o objetivo de incentivar o aumento da pesquisa.

Na avaliação do professor, que exerce pesquisa acadêmica há 17 anos, essa conquista é fruto de muita dedicação. “Desde quando comecei na pesquisa, em 2003, tenho buscado desenvolver uma produção científica qualificada, sempre com o objetivo de colaborar diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, assegura.

Ele acredita que esse tempo de atividade consolidada na área, com muitas publicações científicas, muitas horas de orientações e várias participações em eventos de pesquisa, contribuiu para essa renovação.

Também comemoram renovação de bolsa PQ os pesquisadores da Unipar Nelson Colauto (coordenador do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura) e Giani Colauto (diretora do Instituto de Ciências Exatas, Agrárias, Tecnológicas e Geociências).