Produtoras rurais participam de curso de panificação em Santa Terezinha de Itaipu

Mulheres produtoras rurais participaram na terça-feira(12) e quarta-feira (13) de um curso de panificação oferecido pela Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ), com o apoio da Administração Municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Durante os dois dias, as alunas puderam aprender diferentes receitas que podem ser aplicadas no dia a dia e significar um aumento na renda familiar.

“O objetivo principal do curso é que as produtoras rurais utilizem a matéria prima de suas propriedades primeiramente com suas famílias e, posteriormente que possam fazer disso um complemento da renda”, explicou a professora Luciane Debertollis.

Foi o que fez a produtora Silvina Arconti. Ela já tinha participado de outros cursos antes e com o certificado abriu uma pequena agroindústria, onde fornece pães para a merenda escolar e bolachas para mercados locais. “O curso é muito bom, podemos interagir bastante com os professores, então é aproveitar e aprender”, aconselhou Silvina Arconti.

André Rinaldi, engenheiro agrônomo do Emater explica que o curso é voltado para produtoras rurais e há sempre diferentes opções de cursos voltados para a alimentação. “As produtoras rurais que quiserem realizar outros cursos do Emater podem entrar em contato com nosso escritório, de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Temos uma cartilha com vários cursos disponíveis pelo Senar, em parceria com o Emater, disponíveis para produtores rurais do município”, explicou.

Além do curso de panificação, também há cursos sobre produção de grão, produção de hortaliças, culinários diversos, compotas, receitas com mandioca, receita de geleias, com leite, com e sem glúten, a questão da lactose, entre outros.