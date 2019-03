Procon multa bancos que lesam consumidores

Curitiba – O Procon-PR multou nessa terça-feira (26) bancos e instituições financeiras em razão de reclamações apresentadas pelos consumidores. As multas aplicadas aos Bancos Bradesco, Itaú e Santander chegam ao valor de aproximadamente R$ 350 mil no período de janeiro a março de 2019.

A aplicação da sanção de multa aos fornecedores que desrespeitam a lei, diz o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, demonstra o comprometimento do Procon com o consumidor. “Trabalhamos incansavelmente para resolver os problemas dos consumidores pelos canais preliminares de solução de conflitos e este é o nosso dever. E quando o fornecedor recusa o acordo ou a solução do problema, se sujeita a aplicação das sanções previstas na lei”, disse.

Os principais problemas que geraram a aplicação das multas são referentes a cobranças indevidas e prestação de serviços sem solicitação, além de cobranças abusivas. Segundo Leprevost, as empresas foram notificadas, sendo assegurada a ampla defesa e o contraditório, mas como os recursos apresentados pelos bancos nos processos administrativos não foram acatados as multas aplicadas foram mantidas.

A diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, disse que os valores resultantes das multas são destinados ao Fecon (Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor) e revertidos em benefícios para os consumidores, como a produção de material de orientação e conscientização.