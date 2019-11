Pró-Leite é lançado em Umuarama 

O diretor de Agricultura e Pecuária de Umuarama, Vinícius Chimenez e o prefeito Celso Pozzobom lançaram, na manhã dessa quinta-feira(21), o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Umuarama – o Pro-Leite –, que objetiva fortalecer o pequeno produtor e incrementar a produção leiteira com a oferta de assistência técnica, insumos, reforma de pastagens e novilhas de alta linhagem para e melhoria genética do rebanho.

Manter-se em atividade é um desafio e o programa vem para apoiar os produtores a superar as dificuldades de produção e comercialização do leite.

Chimenez lembrou que o programa teve um início embrionário, com poucos produtores, mas que já atendeu dezenas coma reforma de pastagens e a doação de novilhas. “Os animais já estão produzindo 15, 20, até 30 litros de leite por dia, o que faz grande diferença nas pequenas propriedades. A meta é beneficiar até 150 produtores no ano que vem com orientação, reforma de pastagens e outros benefícios”, emendou.

Umuarama conta com um rebanho de mais de 120 mil cabeças de gado, a maioria destinada ao corte (carne), mas a pecuária leiteira também está se desenvolvendo. “Este encontro é uma oportunidade para os pecuaristas adquirirem novos conhecimentos, através de palestras e experiências bem-sucedidas, e também para discutirem as dificuldades e os avanços do setor. Hoje a Prefeitura tem condições de apoiar bons projetos e oferecer incentivos para quem quer desenvolver a sua produção, dispondo inclusive de plantadeira de grama e máquina para feno e silagem”, completou o diretor de Agricultura e Pecuária.

Fonte: Tribuna Hoje News de Umuarama