A Secretária Municipal de Saúde de Tupãssi confirmou nesta terça-feira (12) a primeira morte por dengue no município.A vítima é um homem de 63 anos que estava internado no hospital Bom Jesus de Toledo e faleceu no dia 16 de abril.

O caso passou a ser investigado, já que o homem tinha outras doenças pré-existentes. A secretaria recebeu o resultado dos exames que confirmaram a causa da morte nessa segunda-feira (11), através da 20ª Regional de Saúde de Toledo.