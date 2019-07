Primeira etapa das obras do Contorno Sul em Marechal será finalizada ainda esta semana

Ainda esta semana, a primeira etapa dos trabalhos no Contorno Sul (anel viário) em Marechal Cândido Rondon deverá ser concluída. Trata-se da limpeza das laterais da rodovia. Após este processo, a empresa responsável pela obra, com uma melhor análise da situação do trecho, iniciará a próxima etapa, que consiste nos trabalhos de piqueteamento, escarificação com a patrola, regularização e colocação de rachões.

O início dos trabalhos é comemorado pelo prefeito Marcio Rauber, uma vez que o percurso encontra-se intrafegável há pelo menos 20 anos. “É uma antiga demanda da população rondonense, que muitos gestores prometeram e não fizeram. A recuperação do anel viário desde o início do nosso mandato era uma das prioridades e, finalmente, após muitas tratativas, muita luta, a obra começa a virar uma realidade, com o início dos trabalhos”, comenta.

O investimento nas obras Contorno Sul chega a R$ 3,5 milhões.

O CONVÊNIO

O convênio para a recuperação do anel viário foi assinado no final do ano passado pelo prefeito Marcio Rauber, juntamente com o governo do estado. A ação teve interveniência do deputado estadual Elio Rusch.