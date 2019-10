PRF retém ônibus argentino com R$ 28 mil em multas não pagas no Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou nesta terça-feira (8) em Cascavel (PR) um ônibus argentino com débito total de R$ 28,1 mil relativo a mais de 200 multas de trânsito não pagas em rodovias brasileiras.

O veículo, que fazia a linha entre Rio de Janeiro (RJ) e Buenos Aires, foi parado na BR-277, em frente à unidade operacional da PRF.

Todas as 213 infrações são relativas a excesso de velocidade e foram registradas por radares da PRF, ao longo dos últimos dois anos.

No momento da abordagem, o ônibus transportava 29 passageiros, que horas depois seguiram viagem para o país vizinho, em um outro veículo.

O ônibus foi recolhido a um pátio conveniado da PRF. A liberação será feita apenas após a quitação de todo o débito.

A equipe da PRF imprimiu todos os 213 boletos, que foram assinados pelo motorista do ônibus.

Conforme o artigo 260 do Código de Trânsito Brasileiro, quando a infração é cometida com veículo licenciado no exterior, a multa deve ser paga antes de sua saída do país.