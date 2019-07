PRF recupera veículo roubado em Curitiba/PR e apreende cigarros contrabandeados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na noite de terça-feira (30), um veículo roubado carregado de cigarros em Boa Esperança-PR.

A apreensão ocorreu nas imediações do KM 411 da BR-369, durante uma ação de policiamento de rotina, quando os policiais perceberam uma movimentação suspeita nas proximidades de um milharal às margens da rodovia.

Ao perceber a aproximação dos policiais, os indivíduos fugiram em um automóvel de cor branca, abandonando uma Fiat/Strada vermelha, no local. Após uma verificação no sistema, os policiais constataram que o veículo abandonando tratava-se de produto de roubo no município de Curitiba/PR em 07/05/2019, e estava carregado com cigarros contrabandeados.

Buscas foram realizadas na região, mas até o momento, os indivíduos não foram localizados.

O veículo e o contrabando foram encaminhados à RFB de Cascavel/PR.