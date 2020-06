PRF recupera veículo clonado roubado em Foz do Iguaçu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na noite dessa sexta-feira (5),D umaum veículo roubado com placas clonadas em Santa Terezinha de Itaipu.

Em ações de combate ao crime em frente a Unidade Operacional PRF em Santa Terezinha de Itaipu, no Km 714, da BR 277, às 23h13, foi dada ordem de parada ao condutor do veículo Toyota/Corolla, cor prata, placa AZS2203.

O condutor desobedeceu e empreendeu fuga com o veículo no sentido decrescente, sendo necessário o acionamento da “cama de faquir” (dispositivo perfurador de pneus) para cessar o ato. Após passar sobre o dispositivo o condutor ainda prosseguiu por cerca de 500 metros até sair da pista à direita, onde abandonou o veículo e embrenhou-se em meio a vegetação, não sendo mais localizado.

Foi verificado que a placa traseira não estava lacrada à estrutura do veículo, em seguida, por meio de consulta ao chassi, foi possível encontrar a placa original AXF4764, com registro de roubo no dia 09/03/2020, na cidade de Foz do Iguaçu.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu para as providências cabíveis.