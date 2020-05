PRF recupera em Santa Terezinha de Itaipu veículo roubado em Joinville-SC

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta segunda-feira (04), um veículo que havia sido roubado em abril deste ano, na cidade de Joinville-SC.

Por volta das 15h50 do dia 04 de maio de 2020, durante ações de combate ao crime, a equipe PRF da UOP (Unidade Operacional) de Santa Terezinha de Itaipu/PR, oeste do Paraná, abordou o veículo HYUNDAI I30 de placas de Joinville/SC, conduzido por uma mulher de 45 anos com ocorrência de roubo no município de Joinville-SC na data de 21/04/2020.

A condutora do veículo informou desconhecer a existência da queixa de roubo, informou ainda, que o veículo foi adquirido pelo ex-marido há cerca de cinco meses, e que durante o processo de divórcio ficou acordado entre as partes, que o veículo ficaria em sua posse e a responsabilidade para a quitação e transferência ficaria sob responsabilidade do ex-esposo; sabe que o ex esposo passa por dificuldades financeiras e que provavelmente não estaria honrando os pagamentos acordados com o antigo proprietário do veículo.

Diante dos fatos, o veículo e condutora foram encaminhados a delegacia de polícia judiciária para os procedimentos legais cabíveis, e a condutora responderá, em tese, pelo crime de receptação.