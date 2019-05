PRF recupera em Guaíra/PR caminhonete roubada em Recife/PE

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nessa quinta-feira (30), uma caminhonete Ranger clonada que ostentava placas falsas de São Carlos/SP, sendo o veículo original com ocorrência de roubo emplacado no município de Cabo de Santo Agostinho/PE. Entre o local do roubo e o de onde foi recuperada é de aproximadamente 3.300km de distância .

A equipe policial realizou a abordagem na noite de quinta-feira em Guaíra/PR, na BR-272 KM 561, em frente a unidade operacional.

O condutor apresentou CRLV falso e após identificação do veículo foi constatado que era clone, sendo o original produto de roubo.

Aos policiais rodoviários federais, afirmou que adquiriu o veículo no site da OLX em Osasco/SP.

O motorista de 34 anos , residente em Osasco/SP foi preso em flagrante.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR.

O condutor responderá pelos crimes de uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor que somados podem pegar até 16 anos de prisão.