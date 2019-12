PRF recupera em Guaíra carro roubado no estado de São Paulo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal ) recuperou na noite desta terça-feira (10) na BR-163 em Guaíra (PR) um carro que havia sido roubado há mais de um ano no estado de São Paulo.

A abordagem ocorreu por volta das 22h30, durante fiscalização de combate ao crime na Ponte Ayrton Senna, que divide os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

Durante a abordagem o condutor entregou a equipe um documento falso do veículo; após verificação dos sinais identificadores, os policiais rodoviários federais constataram que o automóvel, um Volkswagen Fox fabricado em 2015, possuía alerta de roubo, ocorrido em setembro de 2018 no município de Ribeirão Preto (SP).

O veículo estava com placas clonadas. Tanto o motorista como o condutor informaram que iriam ao Paraguai para fazer compras; um deles foi solto no mês de outubro após cumprir pena por tráfico.

A apreensão ocorreu no contexto da operação Muralha, que reúne mais de uma dezena de órgãos federais e estaduais na região oeste do estado com o objetivo comum de fortalecer, através de ações integradas, o controle e a repressão a crimes típicos das regiões de fronteira.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.