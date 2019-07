PRF recupera carro roubado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na tarde dessa sexta-feira (05), nas proximidades da entrada do Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, BR 469, Km 21, o veículo GM/MONZA SL/E.

Na abordagem, o condutor informou que não portava nenhum documento pessoal, e em seguida apresentou um documento CRLV do veículo, do exercício 2015. Ao efetuar consulta no sistema da PRF, foi constatado que havia queixa de roubo do mesmo em outubro de 2018.

Veículo, condutor e passageiro foram encaminhados à 6ª SDP em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis, e devolução ao proprietário.