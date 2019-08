PRF recupera carro roubado e apreende 711 quilos de maconha no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 711 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira (2) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um automóvel Volkswagen Passat com placas clonadas. Por volta de 1h45 da madrugada, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista do carro, que transitava pela BR-277.

O motorista ignorou a ordem e acelerou em direção a um dos agentes da PRF, que conseguiu evitar o atropelamento. A equipe policial fez uso da cama de faquir (dispositivo dilacerador de pneus).

Mesmo com três dos quatro pneus avariados, o traficante conseguiu rodar por cerca de cinco quilômetros, até abandonar o carro em uma estrada rural e se refugiar em uma área de mata. Ele ainda não foi localizado.

Acondicionada em 733 tabletes, a maconha estava sobre os bancos e dentro do porta-malas. Com placas clonadas, o carro havia sido roubado no último mês de abril, em Passo Fundo (RS).

Além da maconha, os agentes da PRF encontraram dentro do veículo três potes de vidro com miguelitos (pequenos pedaços de ferro entrelaçado, utilizados por quadrilhas para dificultar o acompanhamento de viaturas policiais).

O carro era dotado ainda de um mecanismo manual que libera fumaça preta do escapamento, cujo objetivo é afetar a visibilidade dos policiais e facilitar uma eventual fuga.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu.