PRF recolhe motocicleta com R$ 14 mil em débitos no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recolheu ao pátio da instituição uma motocicleta com R$ 14,5 mil em débitos hoje (21) em Cascavel, região oeste do Paraná.

O homem que pilotava a motocicleta, de 28 anos de idade, não tem carteira de habilitação. Ele foi abordado por uma equipe da PRF no quilômetro 584 da BR-277.

Além da notificação relativa à falta da carteira, os agentes da PRF emitiram outras duas: uma por conduzir veículo não licenciado e outra por mau estado de conservação –o pneu dianteiro estava liso.

Entre as multas que constam do extrato de débitos da motocicleta estão notificações por excesso de velocidade, embriaguez ao volante, avanço de sinal vermelho, dirigir ameaçando os demais veículos, entre outras.

O valor dos débitos não inclui pelo menos outras cinco notificações, ainda em fase de recurso. O valor de mercado da motocicleta recolhida, uma Honda CG 125 Fan KS, não passa de R$ 4,2 mil, segundo a Tabela Fipe.

Ao longo do ano passado, 85 motociclistas ou garupas de motocicletas morreram em rodovias federais no Paraná. O número equivale a aproximadamente 17% do total de mortes registradas pela PRF no período.