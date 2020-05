PRF promove ação humanitária para ajudar venezuelanos em Foz do Iguaçu

A Comissão Regional de Direitos Humanos da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Associação de Venezuelanos de Foz do Iguaçu (ASOVENFI) promovem uma ação humanitária para prestar apoio aos imigrantes venezuelanos residentes no município, através da arrecadação, transporte e entrega de suprimentos de higiene pessoal/ambiental, equipamentos de proteção individual (EPIs) e alimentos, bem como realizar o trabalho de sensibilização sobre a importância da higienização para evitar o contágio do novo coronavírus.

A maioria dos imigrantes venezuelanos estava empregada em redes hoteleiras, lojas comerciais, supermercados, entre outros estabelecimentos. Com a pandemia, muitos perderam seus trabalhos, e não conseguem suprir, as necessidades básicas de saúde, moradia, higiene e alimentação.

Para quem puder colaborar com doações de máscaras de pano (ou tecido para sua confecção), luvas, álcool 70%, álcool em gel, sabão ou sabonete, detergente, água sanitária e alimentos não perecíveis entre em contato ou encaminhe os itens à Delegacia da PRF em Foz do Iguaçu:

Confira no nosso Instagram o vídeo das entregas

Telefone: (41) 3535-2150

Endereço: Rua da República, 98 – Parque Presidente.