PRF prende paraguaios por contrabando e descumprimento de medida sanitária preventiva pela covid-19

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (28), na Avenida Beira–Rio, bairro Vila Paraguaia, em Foz do Iguaçu, diversas caixas de cigarro oriundas do Paraguai. Quatro indivíduos foram presos.

Por volta de 1h, agentes da PRF que trabalham na Ação Coordenada “Leito Seco” visualizaram cerca de 15 pessoas atravessando a Avenida Beira-Rio com alguns volumes nas costas. No momento em que a equipe se aproximou, os indivíduos, percebendo a presença da viatura, empreenderam fuga, deixando vários volumes no caminho, alguns correndo para a mata e outros para uma residência próxima do local.

A equipe conseguiu alcançar quatro dos indivíduos verificando que todos são cidadãos Paraguaios. Ao verificar os volumes, foi constatado que todos tratavam de cigarros de origem estrangeira.

Diante do fato, as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal e os quatro indivíduos para a Polícia Federal devido à infração de medida sanitária preventiva, em decorrência da pandemia da covid-19 e contrabando.