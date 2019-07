PRF prende mulher transportando Skunk

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em serviço no km 714 da BR 277, UOP de Santa Terezinha de Itaipu, abordou no fim da tarde desse sábado (27), um ônibus da linha Foz do Iguaçu x São Paulo/SP.

Durante a fiscalização ao veículo foram encontradas no interior de uma mala, dentro de um fundo falso, 23 unidades prensadas de substância análoga a Skunk, que após pesagem totalizou 9,4 Kg.

No decorrer da fiscalização foi identificada através de bilhete de passagem e comprovantes de bagagem, a responsável pelo entorpecente, uma jovem de origem paraguaia e de 26 anos, a qual ao ser indagada informou ser a responsável pela mala porém desconhecia o conteúdo da mesma.

Diante dos fatos a droga e passageira foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu/PR, para as providências legais.