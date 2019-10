PRF prende mais de 7 kg de maconha em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 7.94 quilos de maconha na manhã desta terça (29) em Céu Azul, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em uma mochila que se encontrava embaixo do banco do passageiro de um veículo particular, distribuída em 10 tabletes.

Os agentes da PRF abordaram o veículo por volta das 09 horas, na BR-277, em frente à Unidade Operacional da PRF de Céu Azul/PR.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de Matelândia para as providências cabíveis. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.