PRF prende jovens com carro roubado na Aduana Brasil/Paraguai

Por volta das 21:30 do dia 03/11/2019, a equipe da PRF da Aduana sentido Brasil-Paraguai, no km 730 da BR 277, município de Foz do Iguaçu/PR, recebeu comunicação da PM a respeito do furto de um HONDA Civic LXL, de cor prata.

Logo após, o proprietário do veículo compareceu ao Posto da PRF na Aduana e no momento em que comunicava o furto, reconheceu seu veículo passando em direção a Ponte da Amizade.

Imediatamente, a equipe deu ordem de parada ao veículo e procedeu a prisão em flagrante de seus dois ocupantes.

Os envolvidos e o veículo, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.