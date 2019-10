PRF prende caminhoneiro bêbado e sem habilitação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um caminhoneiro bêbado nessa quarta-feira (2), em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

Agentes da PRF abordaram um caminhoneiro na BR-277, em frente à Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu. Quando do início dos procedimentos de fiscalização, os policiais verificaram que o caminhoneiro não possuía a perna esquerda. Ainda verificaram que o homem, de 48 anos, não possuía habilitação.

Submetido ao teste do bafômetro, foi detectada a embriaguez do motorista, o que motivou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

O caminhão estava vazio no momento da fiscalização e os agentes encontraram uma adaptação caseira no pedal do acelerador, feita com cano de PVC e amarrado com arame.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de embriaguez ao volante, que tem uma pena de seis meses a três anos. Além do crime, ele foi autuado por dirigir embriagado, que tem uma multa no valor de R$ 2.934,70.