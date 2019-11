PRF lança Operação Proclamação da República em todo o país

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) lança à zero hora desta quinta-feira (14) a Operação Proclamação da República 2019 em todo o país.

A operação, que segue até domingo (17), terá como prioridades o combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens proibidas e a correta utilização das cadeirinhas e do cinto de segurança, além do uso dos celulares.

No mesmo feriado de 2018, quando a operação teve cinco dias de duração – um a mais do que a deste ano –, quinze pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Outras 116 pessoas ficaram feridas. A PRF atendeu 115 acidentes.

Cinco das dez quinze mortes registradas na operação do ano passado ocorreram em um único acidente, na BR-277, em Santa Tereza do Oeste. Todas as cinco pessoas que estavam em um automóvel Chevrolet Onix morreram em uma colisão frontal.

Durante o feriado prolongado deste ano, a previsão das concessionárias das rodovias é de que o fluxo de veículos aumente até o dobro em relação à média dos dias normais.

O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quinta-feira e na manhã de sexta-feira. O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo.

Restrição de tráfego

De acordo com a Portaria 200 de 2018, que dispõe sobre a restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões em rodovias federais nos períodos dos feriados do ano de 2019, em trechos rodoviários de pista simples fica proibido o trânsito nos seguintes dias e horários:

14/11/19 (quinta-feira) das 16h às 22h;

15/11/19 (sexta-feira) das 6h às 12h;

17/11/19 (domingo) das 16h às 22h.

Orientações para uma viagem segura

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.