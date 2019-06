PRF flagra quase 400 ultrapassagens proibidas durante o feriado no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 395 manobras proibidas de ultrapassagem durante o feriado prolongado de Corpus Christi no Paraná. Outros 72 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. E mais de 4,6 mil veículos tiveram suas placas capturadas por radares portáteis da PRF, por estar acima dos limites máximos de velocidade.

O balanço dos cinco dias de operação foi publicado na manhã dessa segunda-feira (24) pela PRF, que também divulgou alguns vídeos com flagrantes de infrações de trânsito registrados pelos policiais rodoviários federais.

Entre quarta-feira (19) e domingo (23), sete pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do estado. Outras 116 saíram feridas. As equipes da PRF atenderam 97 acidentes.

No mesmo feriado do ano passado, a PRF havia registrado seis mortos, 106 feridos e 104 acidentes. O feriado de 2018 foi impactado pela greve dos caminhoneiros, que afetou o abastecimento de combustíveis em todas as regiões do país.

Na Operação Corpus Christi deste ano, os agentes da PRF encontraram 35 crianças sendo transportadas sem cadeirinha no Paraná. Foi detectado ainda um total de 172,2 toneladas de excesso de peso, em 45 caminhões abordados no período.

As equipes da PRF recuperaram em território paranaense oito veículos com alerta de roubo ou furto.

Perfil dos acidentes fatais

Todas as sete mortes registradas pela PRF no Paraná ocorreram em situação de pista seca. Seis delas, em trechos de reta.

Dos sete mortos, três eram pedestres, que foram atropelados. Entre os pedestres estava um indígena.

Desatenção, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, sono e desobediência à sinalização foram as causas dos acidentes fatais, conforme as equipes da PRF que atenderam as ocorrências.

Cinco das sete mortes ocorreram à noite ou de madrugada. Foram quatro mortes em trechos de pista dupla e três, em pista simples.

Dados da Operação Corpus Christi 2019 no Paraná:

– 7 mortes

– 116 feridos

– 97 acidentes

– 72 motoristas embriagados

– 395 ultrapassagens proibidas

– 4.687 veículos em excesso de velocidade

– 35 crianças sem cadeirinha

– 45 caminhões com excesso de peso (total de 172,2 toneladas)

– 213 veículos recolhidos

– 30 mil carteiras de cigarro apreendidas

– 97,7 quilos de maconha

– 8 veículos recuperados