PRF faz a maior apreensão de maconha do ano no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 4.632 quilos de maconha na manhã deste domingo (8) em Céu Azul, na região oeste do Paraná.

A apreensão é a maior realizada este ano pela PRF em território paranaense. Até então, a maior apreensão no estado em 2019 havia sido feita em Alto Paraíso, no último dia 13 de junho, quando 1,8 tonelada foi descoberta, em um ônibus escolar.

As 4,6 toneladas de maconha apreendidas hoje em Céu Azul eram transportadas em um caminhão-tanque, abordado na BR-277. O motorista, de 46 anos de idade, e o passageiro, de 21 anos, foram presos em flagrante. Ambos têm nacionalidade paraguaia.

Durante a abordagem, a equipe da PRF desconfiou da dupla e decidiu fazer uma verificação minuciosa do veículo, que deveria transportar óleo vegetal.

Para acessar o compartimento onde estavam os fardos da droga, foi necessário usar ferramentas desencarceradoras, para corte e expansão do tanque.

Para retirar os tabletes, a PRF solicitou apoio da concessionária que administra a rodovia, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro. A pesagem foi concluída apenas no início da noite.

Trazida do Paraguai, a carga ilícita seria levada inicialmente até a cidade de Cascavel (PR).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.