PRF encontra maconha em fundo falso de automóvel 

A apreensão aconteceu na noite de ontem(22) por volta das 19h na Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu, durante fiscalização de rotina, quando os agentes abordaram um veículo VW/Gol 1000, cor prata, com placas de Carambei/PR.

Diante do nervosismo excessivo do condutor e da passageira, a equipe policial deu início a uma fiscalização minuciosa no automóvel, encontrando em compartimentos ocultos nos forros das portas e no banco traseiro, 48 tabletes de substância análoga à maconha, que totalizaram aproximadamente 43,5kg.

Ao ser indagado, o casal disse aos policiais que estava levando a droga para cidade de Ponta Grossa/PR.

Foi dada ordem de prisão aos dois envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu, acompanhados do veículo e da droga para os procedimentos legais cabíveis.